День финансовой грамотности, посвященный инвестициям, пройдет в Москве 1 июня. Участники познакомятся с правилами инвестирования, научатся разбираться в различных финансовых инструментах и узнают о правильной стратегии для начинающих инвесторов.
День финансовой грамотности, посвященный инвестициям, пройдет в Москве 1 июня. Участники познакомятся с правилами инвестирования, научатся разбираться в различных финансовых инструментах и узнают о правильной стратегии для начинающих инвесторов.
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