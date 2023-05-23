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День финансовой грамотности, посвященный инвестициям, пройдет в Москве 1 июня

День финансовой грамотности, посвященный инвестициям, пройдет в Москве 1 июня

День финансовой грамотности, посвященный инвестициям, пройдет в Москве 1 июня. Участники познакомятся с правилами инвестирования, научатся разбираться в различных финансовых инструментах и узнают о правильной стратегии для начинающих инвесторов.

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