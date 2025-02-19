15 человек, которые были озадачены своими находками, но им помогли их разгадать

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с предметом, предназначение которого оставалось загадкой. Будь то странный механизм в чьем-то гараже, антикварная безделушка с чердака бабушки или находка из глубин интернета.
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