В Казань приезжает нобелевский лауреат для открытой лекции на «PROнауке»

В рамках юбилейной XX серии научно-популярного фестиваля «PROнаука в КФУ» 29 августа выступит лауреат Нобелевской премии мира, председатель Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», директор Ban Ki-Moon Foundation (Южная Корея) Рае Квон Чунг, сообщает пресс-служба КФУ.
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