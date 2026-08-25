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Татар-информ

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В Казань приезжает нобелевский лауреат для открытой лекции на «PROнауке»

В Казань приезжает нобелевский лауреат для открытой лекции на «PROнауке»

В рамках юбилейной XX серии научно-популярного фестиваля «PROнаука в КФУ» 29 августа выступит лауреат Нобелевской премии мира, председатель Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», директор Ban Ki-Moon Foundation (Южная Корея) Рае Квон Чунг, сообщает пресс-служба КФУ.

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