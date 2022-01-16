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В Орле в 2022 году отремонтируют меньше дворов, чем в прошлом

В Орле в 2022 году отремонтируют меньше дворов, чем в прошлом

В 2022 году в Орле продолжится ремонт дворов в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Наибольшее количество дворовых территорий запланировано облагородить в Северном районе — 11, в Советском — 10, в Заводском — девять, в Железнодорожном — две.

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