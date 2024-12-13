Понтий Трамп, или План «я умываю руки»

Ещё пару дней тому назад западная пресса, воодушевлённая, видимо, внезапной парижской встречей Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, писала, что избранный президент США хочет как можно быстрее прекратить огонь на Украине и посадить стороны за стол переговоров.