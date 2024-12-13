Сила в правде
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сила в правде

195 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    А нахрена нам сейчас эти "мирные" переговоры, когда мы и так побеждаем этих упырей? Оставить у себя на заднице этот в..."Устали слушать п...
  • Владимир Моргунов
    "ГОРИ ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО" (ИЗ ДЕВИЗА ПОЖАРНИКОВ) !!!!!!!!!!!!!Пока цветочки - 1...
  • Галина Друзина
    Конечно наши продажные чинуши, которые получают деньги и от диаспор,  и от Запада завозят специально мигрантов в Россию.Россию ждёт судьб...

Понтий Трамп, или План «я умываю руки»

Понтий Трамп, или План «я умываю руки»

Ещё пару дней тому назад западная пресса, воодушевлённая, видимо, внезапной парижской встречей Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, писала, что избранный президент США хочет как можно быстрее прекратить огонь на Украине и посадить стороны за стол переговоров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх