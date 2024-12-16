Анатолий Урсида Нет, я не про пэрэсичных украинцев, которые после падения Сирии получили лютую дозу пэрэмогина и теперь мриють про снос режима Путина и расчленение России за пару недель при помощи пары тысяч мятежников-бармалеев.
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