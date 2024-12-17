При взрыве в Москве пострадали не менее 10 квартир: появились кадры с места ЧП

В квартирах выбиты окна, обрушены балконы.От взрыва в доме на Рязанском проспекте в Москве пострадали минимум 10 квартир, пишет Mash По словам местных жителей, прилетело по окнам, откосам, лоджиям и балконам.
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