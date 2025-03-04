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Экологи нашли незаконную свалку на Шарташе

Экологи нашли незаконную свалку на Шарташе

Экологи обнаружили несанкционированную свалку рядом с Шарташским лесопарком. Жалобы на нее стали поступать от егерей Екатеринбургского лесничества – муниципальные служащие вскрыли точки сброса мусора, но справиться с нарушителями не смогли, действовала группа лиц.

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