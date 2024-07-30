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МЧС будет тушить труднодоступные пожары в ДНР с помощью пожарного танка

МЧС будет тушить труднодоступные пожары в ДНР с помощью пожарного танка

МЧС РФ будет использовать на территории ДНР танк для тушения труднодоступных пожаров.Как рассказал начальник отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по ДНР, полковник внутренней службы Владимир Муренков, ГПМ-54 – гусеничная пожарная машина, число 54 говорит о том, что она сделана на базе танка Т-54.

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