МЧС будет тушить труднодоступные пожары в ДНР с помощью пожарного танка

МЧС РФ будет использовать на территории ДНР танк для тушения труднодоступных пожаров.Как рассказал начальник отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по ДНР, полковник внутренней службы Владимир Муренков, ГПМ-54 – гусеничная пожарная машина, число 54 говорит о том, что она сделана на базе танка Т-54.