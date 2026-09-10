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ТАСС

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Главы Минпромторгов РФ и Индии осмотрели стенды выставки "Иннопром. Индия"

Главы Минпромторгов РФ и Индии осмотрели стенды выставки "Иннопром. Индия"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял осмотрели стенды международной промышленной выставки "Иннопром.

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