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Царьград

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В Перми у вокзала Пермь—II нашли тело мужчины

В Перми у вокзала Пермь—II нашли тело мужчины

Ему внезапно стало плохо.11 мая на площади у железнодорожного вокзала Пермь-II нашли тело мужчины. Как стало известно, житель Кировской области скончался на месте.

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