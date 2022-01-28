Медведев призвал помнить о важности конвенции по предотвращению биологических опасностей

Москва, 28 января. Присутствие в современном мире большого количества различных предприятий, способных производить опасные патогены, доказывает необходимость соблюдения конвенции по предотвращению биологических опасностей и контроль за процессами.
Москва, 28 января. Присутствие в современном мире большого количества различных предприятий, способных производить опасные патогены, доказывает необходимость соблюдения конвенции по предотвращению биологических опасностей и контроль за процессами.
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