87-летняя Лидия Федосеева-Шукшина упала дома: актрисе вызвали скорую из-за травмы головы

Лидии Федосеевой-Шукшиной вызвали скорую после падения Бригада скорой помощи выехала к 87-летней актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной после того, как она получила травму головы при падении в собственной квартире.
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