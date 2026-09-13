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87-летняя Лидия Федосеева-Шукшина упала дома: актрисе вызвали скорую из-за травмы головы

87-летняя Лидия Федосеева-Шукшина упала дома: актрисе вызвали скорую из-за травмы головы

Лидии Федосеевой-Шукшиной вызвали скорую после падения Бригада скорой помощи выехала к 87-летней актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной после того, как она получила травму головы при падении в собственной квартире.

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