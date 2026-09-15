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Регионы России

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Количество новых продавцов на российских маркетплейсах сократилось на 27% в 2026 году

Количество новых продавцов на российских маркетплейсах сократилось на 27% в 2026 году

Продавцы Wildberries обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за задержек выплат за продажи — сумма задолженности составляет 20 млрд рублей.

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