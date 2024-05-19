В России исключили применение оружия по вертолету президента Ирана

Генерал Попов допустил, что вертолет Раиси мог упасть из-за отказа техники Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси мог упасть из-за технических неполадок и неблагоприятных метеоусловий, считает заслуженный военный летчик генерал-майор в запасе Владимир Попов.
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