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Татар-информ

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Старейшая жительница России Яха Хашагова проголосовала в Грозном

Старейшая жительница России Яха Хашагова проголосовала в Грозном

Фото: пресс-служба Минздрава Чечни Старейшая жительница России, 121-летняя Яха Хашагова, проголосовала на дому в Грозном.

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