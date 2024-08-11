В Воронеже осколки БПЛА повредили административное здание и коммунальный объект

В результате падения осколков беспилотного летательного аппарата на территории Воронежа получили повреждения административное здание и коммунальный объект, сообщил в воскресенье, 11 августа, губернатор региона Александр Гусев.
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