Ученые создали вещество, точно определяющее границы опухоли в мозге

Инновационное вещество на основе аптамеров для точного определения в процессе операции места расположения опухолевых клеток в мозге и их визуализации разработали в одной команде с коллегами из других городов России красноярские ученые, 24 октября сообщает издание «Городские новости».
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