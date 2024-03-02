ОСАГО на один день: кому поднадобится краткосрочный полис

Российские водители могут со 2 марта смогут купить полис ОСАГО на один день. Вступил в силу соответствующий закон, он призван помочь автовладельцам платить меньше, если им не нужна страховка на целый год.
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