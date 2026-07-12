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Трэйси Макгрэйди: «Если Эмбиид здоров, то, черт возьми, я вижу «Филадельфию» в финале»

Член Зала славы Трэйси Макгрэйди поделился своими ожиданиями от обновленного состава «Филадельфии».

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