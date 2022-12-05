RT Russia

10 987 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Да что обсуждать клоуна. Ему какой текст прислали, такой он и зачитал.The Responsible S...
  • Георгий Михалев
    Похоже скоро Кремль бомбить будут. Во бл.дь доигрались в добреньких с укронацистами.Минобороны: ВСУ п...
  • valeri bolgov
    Где же было ПВО России? Если летательные аппараты долетели до Саратова.Минобороны: ВСУ п...

Политолог Брутер прокомментировал заявление Бербок о расчёте на поддержку Индии

Политолог Брутер прокомментировал заявление Бербок о расчёте на поддержку Индии

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Германия рассчитывает на поддержку Индией потолка цен на российскую нефть.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх