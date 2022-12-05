Политолог Брутер прокомментировал заявление Бербок о расчёте на поддержку Индии

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Германия рассчитывает на поддержку Индией потолка цен на российскую нефть.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Германия рассчитывает на поддержку Индией потолка цен на российскую нефть.
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