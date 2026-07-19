Штаб врага прямо в центре Москвы: Русским плюют в лицо и смеются

А "Бубль-Гум" когда у нас закончится, у кого просить то будем?!

США не только сократили (выдворили) сотрудников нашего посольства,но и изъяли нашу собственность,а мы благоволим Трампа и его зятя кушнера. Почему?

Тоже мне нашли врагов. Ну, евпропейцы, ну не наши люди... А вот корпоративы, пьянки с фейерверками олигархов, голые вечеринки --- это своё? Это патриотизм?

Вадим Лебедев

Олег АУЛОВ Тоже мне нашли врагов. Ну, евпропейцы, ну не наши люди... А вот корпоративы, пьянки с фейерверками олигархов, голые вечеринки --- это своё? Это патриотизм?

Гульнуть на Руси всегда любили... но сегодня, взяв у запада всё плохое - радостные события всё больше превращаются в какую то вакханалию, дебилизм и сатанизм.