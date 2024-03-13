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Иваново

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Губернатор выступил на расширенном заседании облдумы с отчетом о результатах работы правительства региона в 2023 году и обозначил задачи на ближайший ...

Губернатор выступил на расширенном заседании облдумы с отчетом о результатах работы правительства региона в 2023 году и обозначил задачи на ближайший ...

Губернатор выступил на расширенном заседании облдумы с отчетом о результатах работы правительства региона в 2023 году и обозначил задачи на ближайший период «Для нас главные вызовы – демография, технологии и, естественно, доходы людей.

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