МОЯ СТРАНА

6 755 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Taurus Zmei
    Внимательно читайте, "искупать кровью" в кавычкахИСКУПЛЕНИЕ КРОВЬЮ...
  • Вовладар Даров
    У России много чего есть,чем можно стереть одним ударом целый город, но мы же не кричим об этом! Все тянем время,выжи...У Киева есть оруж...
  • Багира
    РИА ФАН заявила о прекращении работы издания  ещё  в конце  июня,  потому  что  Роскомнадзор ограничил доступ к входя...Сергей Шойгу полу...

В Госдуме высказались о новой волне мобилизации

В Госдуме высказались о новой волне мобилизации

В России не будет новой волны мобилизации после ухода с фронта ЧВК «Вагнер», заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх