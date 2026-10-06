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Транзитные петли теплого пола — как избежать эффекта «Ташкента» у коллекторного шкафа

Транзитные петли теплого пола — как избежать эффекта «Ташкента» у коллекторного шкафа

Водяной теплый пол — это стандарт комфорта в современном жилье. Однако при его проектировании и монтаже часто забывают о зоне, где сходятся все «артерии» системы — коридоре с коллекторным шкафом (гребенкой).

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