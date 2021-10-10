Мировое обозрение

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МЕСТЬ советского артиллериста: ЗА oтца и мaть, двух братьев и сестру! (2021)

МЕСТЬ советского артиллериста: ЗА oтца и мaть, двух братьев и сестру! (2021)

"Утром полковой почтальон вручил командиру батареи Гв. капитану Береско треугольник-письмо, подписанный незнакомой фамилией.

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