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Подмосковный Стройнадзор запустит новый сервис для выездных проверок

Подмосковный Стройнадзор запустит новый сервис для выездных проверок

Новый сервис для проверок строительных объектов запустят в Подмосковье. Он позволит повысить эффективность процедуры при помощи трекера со спутниковой системой, отслеживая местоположение инспектора во время выезда.

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