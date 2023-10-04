Подмосковный Стройнадзор запустит новый сервис для выездных проверок

Новый сервис для проверок строительных объектов запустят в Подмосковье. Он позволит повысить эффективность процедуры при помощи трекера со спутниковой системой, отслеживая местоположение инспектора во время выезда.
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