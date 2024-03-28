Тяжеловесы в режиме ожидания. Спортивный зал «Динамо» закрывают на капитальное обновление

В кузнице чемпионов и мастеров спорта по тяжёлой атлетике «масса сложностей с системой отопления, водоснабжения, кровлей и фасадом, а раздевалки – в приспособленных помещениях», так прокомментировал ситуацию начальник городского управления по физической культуре и спорту Артур Абдулмеджидов.
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