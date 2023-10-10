Жители округа творят добрые дела

Читатели газеты откликнулись на публикации о помощи нуждающимся, размещённые в августе — сентябре. На призыв о сборе школьно-письменных принадлежностей для детей беженцев из Донбасса и жителей новых регионов около 30 человек принесли альбомы, дневники, тетради, краски, ручки, ранцы.
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