Жители округа творят добрые дела

Читатели газеты откликнулись на публикации о помощи нуждающимся, размещённые в августе — сентябре. На призыв о сборе школьно-письменных принадлежностей для детей беженцев из Донбасса и жителей новых регионов около 30 человек принесли альбомы, дневники, тетради, краски, ручки, ранцы.