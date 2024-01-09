Коммунальщики ликвидировали утечку на теплотрассе в Дмитровском округе

РИАМО - 9 янв. Коммунальные службы устранили утечку на теплотрассе в микрорайоне Космонавтов в Дмитровском округе, сообщил глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Илья Поночевный в своем Telegram-канале.
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