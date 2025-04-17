Трамп на фоне торговой войны с КНР сообщил о сроках заключения сделки

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассчитывает, что американская сторона и Китайская Народная Республика «смогут выйти на договорённости», касающиеся торговли, в течение ближайших «трёх или четырёх недель».
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