В Кабардино-Балкарии ввели режиме контртеррористической операции

На территории будут действовать специальные меры и временные ограничения Режим контртеррористической операции объявлен на части территории Кабардино-Балкарской Республики (КБР), сообщили в оперативном штабе региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии