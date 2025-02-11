Секретный приказ Великобритании о создании бэкдора в Apple iCloud - это чрезвычайная ситуация глобального масштаба

В своей последней попытке подорвать защиту надежного шифрования правительство Великобритании, как сообщается, тайно приказало Apple создать бэкдор, который позволит британским спецслужбам получить доступ к зашифрованным данным облачных хранилищ клиентов Apple в любой точке мира.
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