По убеждениям совести: как доброволец работал в военном госпитале на Луганщине

Не все в жизни измеряется деньгами. Следуя этому принципу, руководитель высшей школы права Югорского госуниверситета Станислав Розенко вступил в ряды Гуманитарного добровольческого корпуса и отправился в военный госпиталь в Донбасс.
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