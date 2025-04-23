Почему у некоторых зданий под землёй «закопан» целый этаж с окнами и дверьми

Вы гуляете по городу, любуетесь старинной архитектурой, и вдруг замечаете нечто странное: у здания есть этаж ниже уровня земли…с окнами и дверьми! Как так? Может, раньше здесь был потоп, который засыпал целый уровень? Или это секретные ходы, оставшиеся с былых времён?pikabuМиф о «великом потопе»Некоторые уверены: раз под землёй находят целые этажи с дверьми и окнами, значит, когда-то город затопило, и нижние уровни просто засыпали.