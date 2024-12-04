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Почему Китай оставляет европейские электрокары за бортом ещё до их появления

Почему Китай оставляет европейские электрокары за бортом ещё до их появления

Аккумуляторы из Европы всё чаще признаются неэкономичными: они не обеспечивают достаточной дальности пробега транспортного средства и стоят непомерно дорого.

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