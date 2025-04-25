Президенту России Владимиру Путину доверяют 80,2 процента жителей страны. Такие данные опубликовал ВЦИОМ по итогам исследования общественного мнения.
Россияне высказались о доверии Путину
Комментарии
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Юрий Кушнарев
кому Росстат подчиняется? Что вы лепите про сумашедшие проценты? Ну есть у него 60-65%,зато чесные,не надутые. Зато помнится как орали все эти "демократы" о советских выборах.И что сами?
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12 час.
вд
валерий двойнишников
Ощущение, что опрос проводился в стенах ГОСДУМЫ или, на худой конец, среди мигрантов.
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11 час.
Виктор Борисов
...........другого варианта нет😁
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11 час.
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