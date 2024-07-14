Звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти скончалась после продолжительной борьбы с раком

Актрисе было всего 53 года Актриса Шеннен Доэрти, известная всем по ролям в сериалах «Беверли Хиллз, 90210» и «Зачарованные», скончалась в возрасте 53-х лет после продолжительной борьбы с раком.
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