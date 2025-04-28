«Ливерпуль» выиграл АПЛ, Рюдигеру грозит бан на 4-12 матчей, «Салават» повел в серии с «Локомотивом», Анчелотти решил уйти из «Реала», «Наполи» стал лидером Серии А, Жулину запретили ехать на олимпийский отбор и другие новости

1. 🏆 «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» (5:1) и выиграл АПЛ впервые с 2020 года – прервалась серия из 4 побед «Ман Сити».
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