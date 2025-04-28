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«Ливерпуль» выиграл АПЛ, Рюдигеру грозит бан на 4-12 матчей, «Салават» повел в серии с «Локомотивом», Анчелотти решил уйти из «Реала», «Наполи» стал лидером Серии А, Жулину запретили ехать на олимпийский отбор и другие новости

1. 🏆 «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» (5:1) и выиграл АПЛ впервые с 2020 года – прервалась серия из 4 побед «Ман Сити».

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Комментарии
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Лена Мисько
клоун ⚡️«Но я скажу вам так — мы в СКА уже подписали нескольких новых игроков. Фамилии пока называть не буду… Это серьёзные хоккеисты. Мы этично относимся к другим клубам. Увидите анонсы, когда придет время. Это не в нашем стиле, чтобы говорить о чем‑то заранее. Мы спокойно работаем. &lt;...&gt; Поверьте, многие канадцы, которые играют в КХЛ, сами мне звонят. Потому что они видят тот хоккей, который показывает СКА. Это тот хоккей, который развивает любого игрока», — Роман Ротенберг («Матч ТВ»)
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Лена Мисько
Динамо знатно затроллило (https://t.me/fcdynamo/31593) Черданцева и судей. Интересно, индульгенция на удары соперников шипами у Баррриоса действует до конца сезона или пожизненно? Между тем, Спартак - Динамо уже завтра...
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Трамп ведет в партии с Мерфи.
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