«Ливерпуль» выиграл АПЛ, Рюдигеру грозит бан на 4-12 матчей, «Салават» повел в серии с «Локомотивом», Анчелотти решил уйти из «Реала», «Наполи» стал лидером Серии А, Жулину запретили ехать на олимпийский отбор и другие новости

Лена Мисько

клоун ⚡️«Но я скажу вам так — мы в СКА уже подписали нескольких новых игроков. Фамилии пока называть не буду… Это серьёзные хоккеисты. Мы этично относимся к другим клубам. Увидите анонсы, когда придет время. Это не в нашем стиле, чтобы говорить о чем‑то заранее. Мы спокойно работаем. <...> Поверьте, многие канадцы, которые играют в КХЛ, сами мне звонят. Потому что они видят тот хоккей, который показывает СКА. Это тот хоккей, который развивает любого игрока», — Роман Ротенберг («Матч ТВ»)