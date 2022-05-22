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Пентагон предсказал высокую возможность международных конфликтов с участием России и Китая

Пентагон предсказал высокую возможность международных конфликтов с участием России и Китая

В Пентагоне отметили рост рисков международного конфликта с участием великих держав. Об этом перед выпускниками Вест-Пойнта заявил глава объединенного комитета начальников штабов американских ВС Марк Милли, слова которого транслировал Fox News.

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