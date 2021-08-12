Российский триатлонист, участвовавший в ОИ-2020, подозревается в применении допинга

RT НА РУССКОМСпортРоссийский триатлонист, участвовавший в ОИ-2020, подозревается в применении допингаДопинг-проба российского триатлониста Игоря Полянского, взятая во внесоревновательный период, дала положительный результат.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий Селивановнашего только подозревают, а Пиндосы без подозрений в 100 % полные Доппингисты, без доппинга они будут в полной заднице на всех соревнованиях.............. а пиндосия, будет как со своими ржавыми авианосцами на только на пристани стоять.................Елена Мамоновачем он думалКомментировать
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