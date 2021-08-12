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Российский триатлонист, участвовавший в ОИ-2020, подозревается в применении допинга

Российский триатлонист, участвовавший в ОИ-2020, подозревается в применении допинга

Допинг-проба российского триатлониста Игоря Полянского, взятая во внесоревновательный период, дала положительный результат.

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Анатолий Селиванов
нашего только подозревают, а Пиндосы без подозрений в 100 % полные Доппингисты, без доппинга они будут в полной заднице на всех соревнованиях.............. а пиндосия, будет как со своими ржавыми авианосцами на только на пристани стоять.................
Елена Мамонова
чем он думал

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