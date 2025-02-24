МИД РФ: Прекращение огня на Украине не является решением конфликта

Прекращение огня на Украине без долгосрочного урегулирования причин конфликта приведет лишь к быстрому возобновлению военных действий, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, 24 февраля сообщает РИА Новости.
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