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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов на презентации СКА: «Ребята собрались с одной миссией – привезти Кубок Гагарина в Санкт-Петербург. Хотим, чтобы игра была яркой, зрелищной и эффективной»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов отметил, что команда собралась с целью выиграть Кубок Гагарина . В субботу в Санкт-Петербурге проходит презентация состава СКА на новый сезон.

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