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Вода в затопленном Уссурийске пошла на спад – администрация округа

Вода в затопленном Уссурийске пошла на спад – администрация округа

По информации на 14 августа, в Уссурийске наблюдается спад уровня паводковой воды. Общий ее уровень за последние 8 часов упал на 120 см, однако несколько районов все еще остаются подтопленными, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на администрацию УГО.

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