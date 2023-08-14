Вода в затопленном Уссурийске пошла на спад – администрация округа

По информации на 14 августа, в Уссурийске наблюдается спад уровня паводковой воды. Общий ее уровень за последние 8 часов упал на 120 см, однако несколько районов все еще остаются подтопленными, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на администрацию УГО.