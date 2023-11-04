Актера Мэттью Перри похоронили в Лос-Анджелесе

Закрытая церемония прощания и похороны актера Мэттью Перри прошли накануне в Лос-Анджелесе. По данным издания People, мероприятие прошло в Мемориальном парке Форест-Лоун в районе Голливудских холмов, недалеко от студии Warner Bros.
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