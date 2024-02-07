В Миллерово прошел торжественный митинг в честь 101-й годовщины со дня рождении маршала авиации Александра Ефимова

На улице Ленина, около бюста маршалу собрались: представители местной власти, общественности, совета ветеранов, военнослужащие миллеровского гарнизона, кадеты казачьего техникума и казаки юрта, учащиеся и студенты.
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