Никакого видоискателя: как самая примитивная камера покорила мир

25 долларов, 100 снимков, ни одного видоискателя — так выглядела первая массовая камера в истории. Патент на неё Джордж Истман получил 4 сентября 1888 года, в тот же день зарегистрировав торговый знак Kodak.
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