Реальный расход 10 л/100 км вместо заявленных 8,5 л/100 км и третий ряд, подходящий только для коротких поездок. «За рулем» протестировал новейший Tank 500 Urban

В YouTube-канале «За рулем» появился тест внедорожника Tank 500 Urban. Эту новинку только-только начали выдавать первым покупателям, так что с обзором будет полезно ознакомиться всем, кто присматривается к этому автомобилю.
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