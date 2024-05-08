«Застолбить политический плацдарм»: германский фонд Немцова собирается профинансировать российскую оппозицию на $125 млн

Базирующийся в Германии фонд Бориса Немцова* планирует организовать венчурный проект с привлечением до $125 млн для грантового финансирования русскоязычных «независимых» СМИ, НКО и активистов, в частности их проектов в сфере искусственного интеллекта.
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