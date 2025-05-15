На Алтае 88-летняя пенсионерка по просьбе мошенников сама отнесла курьеру 400 тысяч рублей

Женщину обманули под предлогом, что ее сестра попала в аварию В Алтайском крае 88-летняя жительница села Усть-Таловка Краснощековского района отдала мошенникам все свои сбережения, сообщили в МВД региона.
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